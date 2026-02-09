Так, временно оккупированный город Лисичанск на Луганщине, который захватчики обещали превратить в "цветущий край" оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Стало известно, что там полностью разрушена вся система экстренной медицинской помощи. На весь город с населением около 30 тысяч человек остался лишь один фельдшер "скорой", который одновременно выполняет обязанности и медика, и диспетчера.

Ситуация в городе граничит с абсурдом и трагедией:

Когда фельдшер на выезде - станция пуста. Дозвониться невозможно, потому что трубку просто некому поднять.

Очередь на жизнь: Помощь оказывается в порядке "живой очереди", что для экстренной медицины звучит как смертный приговор.

Закрытые двери: Горожане, которые пытаются добраться до станции самостоятельно, часто оказываются перед закрытыми дверями. В помещении нет никого, кто мог бы оказать хотя бы первую помощь.

Оккупационные власти знают - и молчат

О катастрофической ситуации хорошо осведомлена так называемая оккупационная администрация. Однако никаких реальных шагов для ее решения не делается. Ни кадров, ни ресурсов, ни элементарной организации.

Потому что именно так в реальности выглядит "русский мир" - без громких лозунгов и телевизионных обещаний. По словам очевидцев, человеческая жизнь здесь не имеет ценности, а забота и "защита", о которых говорила российская пропаганда, так и остались словами.

Почему так произошло

Медицинская система на ВОТ деградирует по трем главным причинам:

Кадровая чистка: Многие специалисты уехали, а оставшиеся отказываются работать под давлением или не проходят "фильтрацию". Приоритет - военным: Почти все уцелевшие ресурсы и медикаменты направляются на лечение раненых оккупантов в госпиталях, гражданские - по остаточному принципу. Равнодушие администрации: Оккупационные власти знают о критической ситуации, однако не предпринимают никаких шагов для привлечения специалистов.

Город, который вымирает

До полномасштабного вторжения РФ в Лисичанске проживало более 93 тысяч человек. На конец 2025 года, по данным самой же оккупационной администрации, в городе осталось лишь треть - около 30 тысяч.

Такая стремительная депопуляция не помешала оккупантам полностью провалить обеспечение базовых потребностей тех, кто остался. Даже для такого количества населения один медик - это не "дефицит кадров", это фактическое отсутствие системы здравоохранения.

Лисичанск сегодня - это наглядная иллюстрация того, как "освобождение" превращается в медленное вымирание в изоляции. Россия принесла с собой лишь разрушение, деградацию и полное пренебрежение к праву человека на жизнь.