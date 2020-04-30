Один з пунктів закону про ринок землі набув чинності

Один з пунктів закону набрав чинності в день опублікування
Закон про ринок землі почне діяти в Україні з 1 липня 2021 року, проте один з пунктів документа набрав чинності сьогодні, 30 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна.
Так, згідно з прикінцевими положеннями закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", документ набирає чинності з 1 липня 2021 року. Однак пункт другий цього розділу набрав чинності з дня опублікування документа.
Цей пункт передбачає, що Кабінету міністрів України в шестимісячний строк з дня опублікування цього закону доручено:
Нагадаємо, у четвер, 30 квітня, закон про ринок землі був опублікований у виданні "Голос України".
Як писало РБК-Україна раніше, 27 квітня глава держави Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2178-10.
До цього нардепи відхилили 13 постанов про скасування закону про ринок землі, які блокували підписання закону для глави ВР Дмитро Разумкова і відповідно для президента.
Підкреслимо, парламент прийняв у другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.