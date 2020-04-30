Один из пунктов закона о рынке земли вступил в силу

Один из пунктов закона вступил в силу в день опубликования
Закон о рынке земли начнет действовать в Украине с 1 июля 2021 года, однако один из пунктов документа вступил в силу сегодня, 30 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, согласно заключительных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения", документ вступает в силу с 1 июля 2021 года. Однако пункт второй этого раздела вступает в силу со дня опубликования документа.
Этот пункт предусматривает, что Кабинету министров Украины в шестимесячный срок со дня опубликования этого закона поручено:
Напомним, в четверг, 30 апреля, закон о рынке земли был опубликован в издании "Голос Украины".
Как писало РБК-Украина ранее, 27 апреля глава государства Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2178-10.
До этого нардепы отклонили 13 постановлений об отмене закона о рынке земли, которые блокировали подписание закона для главы ВР Дмитрий Разумкова и соответственно для президента.
Подчеркнем, парламент принял во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли в ночь на 31 марта. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.