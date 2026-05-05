Один из крупнейших покупателей хочет отказаться от электроэнергии РФ
Казахстан планирует полностью прекратить закупку электроэнергии из России до 2027 года благодаря запуску собственных генерирующих мощностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
По словам заместителя министра энергетики Казахстана Сунгата Есимханова, отказ от российского импорта станет возможным после ввода в эксплуатацию всех запланированных энергетических объектов страны. Это должно произойти в конце 2026 - начале 2027 года.
"Если введем в эксплуатацию все наши плановые объекты, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем закупать электроэнергию из России", - подчеркнул он.
Сейчас Казахстан остается зависимым от поставок из РФ, однако объемы импорта постепенно сокращаются:
- в 2024 году дефицит электроэнергии составил 2,1 млрд кВт-ч;
- в 2026 году разница между собственным производством и потребностями экономики ожидается на уровне 1-1,2 млрд кВт-ч.
Для решения этой проблемы в стране реализуют 81 проект общей мощностью 15,3 ГВт. Объем инвестиций в модернизацию отрасли превышает 25 млрд долларов.
Казахстан является одним из крупнейших покупателей российской электроэнергии - в 2025 году на него пришлось около 60% всех поставок РФ.
Напомним, недавно Сунгат Есимханов заявил, что российские подрядчики больше не привлечены к строительству трех ТЭЦ в Казахстане. Он отметил, что работы будет выполнять другой консорциум, а запуск станций запланирован на 2029 год.
Отметим, в последнее время Астана демонстрирует готовность к пересмотру подходов в вопросах, которые традиционно считались чувствительными в отношениях с Кремлем. В частности, в проекте новой конституции Казахстана планируют закрепить изменения относительно статуса русского языка.
Сейчас в основном законе указано, что русский язык используется "наравне" с государственным казахским. В новой редакции эту формулировку предлагают заменить на "наряду с казахским".