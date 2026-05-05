ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Один из крупнейших покупателей хочет отказаться от электроэнергии РФ

21:31 05.05.2026 Вт
2 мин
В прошлом году на эту страну пришлось 60% всех российских поставок
aimg Валерий Ульяненко
Один из крупнейших покупателей хочет отказаться от электроэнергии РФ Фото: отказ Казахстана от российской энергии может состояться уже в этом году (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Казахстан планирует полностью прекратить закупку электроэнергии из России до 2027 года благодаря запуску собственных генерирующих мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Читайте также: Москва без интернета, авиаперелетов и даже наличных: как РФ готовится к "празднованию" 9 мая

По словам заместителя министра энергетики Казахстана Сунгата Есимханова, отказ от российского импорта станет возможным после ввода в эксплуатацию всех запланированных энергетических объектов страны. Это должно произойти в конце 2026 - начале 2027 года.

"Если введем в эксплуатацию все наши плановые объекты, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем закупать электроэнергию из России", - подчеркнул он.

Сейчас Казахстан остается зависимым от поставок из РФ, однако объемы импорта постепенно сокращаются:

  • в 2024 году дефицит электроэнергии составил 2,1 млрд кВт-ч;
  • в 2026 году разница между собственным производством и потребностями экономики ожидается на уровне 1-1,2 млрд кВт-ч.

Для решения этой проблемы в стране реализуют 81 проект общей мощностью 15,3 ГВт. Объем инвестиций в модернизацию отрасли превышает 25 млрд долларов.

Казахстан является одним из крупнейших покупателей российской электроэнергии - в 2025 году на него пришлось около 60% всех поставок РФ.

Напомним, недавно Сунгат Есимханов заявил, что российские подрядчики больше не привлечены к строительству трех ТЭЦ в Казахстане. Он отметил, что работы будет выполнять другой консорциум, а запуск станций запланирован на 2029 год.

Отметим, в последнее время Астана демонстрирует готовность к пересмотру подходов в вопросах, которые традиционно считались чувствительными в отношениях с Кремлем. В частности, в проекте новой конституции Казахстана планируют закрепить изменения относительно статуса русского языка.

Сейчас в основном законе указано, что русский язык используется "наравне" с государственным казахским. В новой редакции эту формулировку предлагают заменить на "наряду с казахским".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Казахстан Электроэнергия из РФ
Новости
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной