ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Один з найбільших покупців хоче відмовитись від електроенергії РФ

21:31 05.05.2026 Вт
2 хв
Минулого року на цю країну припало 60% усіх російських поставок
aimg Валерій Ульяненко
Один з найбільших покупців хоче відмовитись від електроенергії РФ Фото: відмова Казахстану від російської енергії може відбутись вже цьогоріч (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Казахстан планує повністю припинити закупівлю електроенергії з Росії до 2027 року завдяки запуску власних генеруючих потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Читайте також: Москва без інтернету, авіаперельотів і навіть готівки: як РФ готується до "святкування" 9 травня

За словами заступника міністра енергетики Казахстану Сунгата Єсімханова, відмова від російського імпорту стане можливою після введення в експлуатацію всіх запланованих енергетичних об’єктів країни. Це має статися наприкінці 2026 - на початку 2027 року.

"Якщо введемо в експлуатацію всі наші планові об’єкти, то ми у 2027 році, я думаю, взагалі не будемо закуповувати електроенергію з Росії", - наголосив він.

Наразі Казахстан залишається залежним від поставок із РФ, проте обсяги імпорту поступово скорочуються:

  • у 2024 році дефіцит електроенергії становив 2,1 млрд кВт·год;
  • у 2026 році різниця між власним виробництвом та потребами економіки очікується на рівні 1-1,2 млрд кВт·год.

Для розв’язання цієї проблеми в країні реалізують 81 проєкт загальною потужністю 15,3 ГВт. Обсяг інвестицій у модернізацію галузі перевищує 25 млрд доларів.

Казахстан є одним із найбільших покупців російської електроенергії - у 2025 році на нього припало близько 60% усіх поставок РФ.

Нагадаємо, нещодавно Сунгат Єсімханов заявив, що російські підрядники більше не залучені до будівництва трьох ТЕЦ у Казахстані. Він зазначив, що роботи буде виконувати інший консорціум, а запуск станцій запланований на 2029 рік.

Зазначимо, останнім часом Астана демонструє готовність до перегляду підходів у питаннях, які традиційно вважалися чутливими у відносинах із Кремлем. Зокрема, у проєкті нової конституції Казахстану планують закріпити зміни щодо статусу російської мови.

Наразі в основному законі зазначено, що російська мова використовується "нарівні" з державною казахською. У новій редакції це формулювання пропонують замінити на "поруч із казахською".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Казахстан Електроенергія з РФ
Новини
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Аналітика
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним