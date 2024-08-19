ua en ru
Пн, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Один из регионов Украины "накрыла" непогода: последствия урагана (фото, видео)

Понедельник 19 августа 2024 17:15
UA EN RU
Один из регионов Украины "накрыла" непогода: последствия урагана (фото, видео) Падение деревьев может быть опасным по многим причинам (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В воскресенье, 18 августа, ураган наделал беды в Стрыйском районе Львовской области.

РБК-Украина рассказывает о последствиях шторма для украинцев.

Последствия непогоды в городе Стрый

Согласно сообщению Стрыйского городского совета, непогода, бушевавшая в городе, наделала беды.

"К счастью, никто из людей не пострадал, но сломанные ветки деревьев пообрывали линии электропередач и внешнего освещения", - уточнили в сообщении горсовета в Facebook.

Один из регионов Украины &quot;накрыла&quot; непогода: последствия урагана (фото, видео)

Один из регионов Украины &quot;накрыла&quot; непогода: последствия урагана (фото, видео)

Последствия непогоды в городе (скриншот: facebook.com/Стрийська міська рада)

Отмечается, что больше всего повреждений было зафиксировано:

  • на улице Коновальца
  • на улице Франко
  • на улице Красовского
  • на Моршинском мосту

"Сразу после урагана для ликвидации последствий выехала аварийная бригада МККП и энергетики. Аварийность ликвидирована, работы продолжаются", - добавили в публикации.

Один из регионов Украины &quot;накрыла&quot; непогода: последствия урагана (фото, видео)

Пост Стрыйского горсовета (скриншот: facebook.com/Стрийська міська рада)

Кадры с места событий опубликовали также в Telegram-канале "stryi_info".

"Стрый плывет", - уточняется в подписи к одному из видео.

На другом видео можно увидеть поломанные деревья в местном парке Шевченко.

Еще одно - демонстрирует оборванные провода недалеко от школы.

Последствия непогоды для путешественников

О последствиях для путешественников рассказали в акционерном обществе "Укрзализныця".

Речь идет о том, что в результате шторма в Стрыйском районе дерево упало на вагон пригородного поезда 6424 "Стрый - Ивано-Франковск".

"К сожалению, есть травмированные пассажиры и железнодорожники", - отметили в УЗ.

Указывается, что все пострадавшие оперативно получили первую помощь.

"Четырех пассажиров с резаными травмами забрала скорая, их жизнь в безопасности", - уточнили в компании.

После происшествия пассажиров из поврежденного вагона пересадили в резервный (который железнодорожники оперативно прицепили во время стоянки) и поезд продолжил движение (с задержкой 1 ч 42 мин).

"Штормовое предупреждение сейчас распространяется по регионам, поэтому просим внимательно следить за предупреждениями синоптиков. Поезда "Укрзализныци" продолжают движение, несмотря на непогоду", - подытожили в пресс-службе УЗ.

Один из регионов Украины &quot;накрыла&quot; непогода: последствия урагана (фото, видео)

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Фотографии с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "Мій Івано-Франківськ".

Один из регионов Украины &quot;накрыла&quot; непогода: последствия урагана (фото, видео)

Один из регионов Украины &quot;накрыла&quot; непогода: последствия урагана (фото, видео)

Последствия падения дерева на поезд (фото: t.me/Мій Івано-Франківськ)

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине выпало больше всего осадков в июле - вопреки жаркой погоде.

Читайте также, почему тропические дожди могут сместиться на север и для каких стран это обернется катастрофой.

При подготовке материала были использованы источники: страницы "Стрийська міська рада" и "Укрзалізниця" в Facebook, Telegram-каналы "stryi_info" и "Мій Івано-Франківськ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Непогода в Украине Погода
NEWS
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
DAILY
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты