Один из регионов Украины "накрыла" непогода: последствия урагана (фото, видео)

В воскресенье, 18 августа, ураган наделал беды в Стрыйском районе Львовской области.

РБК-Украина рассказывает о последствиях шторма для украинцев.

Последствия непогоды в городе Стрый

Согласно сообщению Стрыйского городского совета, непогода, бушевавшая в городе, наделала беды.

"К счастью, никто из людей не пострадал, но сломанные ветки деревьев пообрывали линии электропередач и внешнего освещения", - уточнили в сообщении горсовета в Facebook.

Последствия непогоды в городе (скриншот: facebook.com/Стрийська міська рада)

Отмечается, что больше всего повреждений было зафиксировано:

на улице Коновальца

на улице Франко

на улице Красовского

на Моршинском мосту

"Сразу после урагана для ликвидации последствий выехала аварийная бригада МККП и энергетики. Аварийность ликвидирована, работы продолжаются", - добавили в публикации.

Пост Стрыйского горсовета (скриншот: facebook.com/Стрийська міська рада)

Кадры с места событий опубликовали также в Telegram-канале "stryi_info".

"Стрый плывет", - уточняется в подписи к одному из видео.

На другом видео можно увидеть поломанные деревья в местном парке Шевченко.

Еще одно - демонстрирует оборванные провода недалеко от школы.

Последствия непогоды для путешественников

О последствиях для путешественников рассказали в акционерном обществе "Укрзализныця".

Речь идет о том, что в результате шторма в Стрыйском районе дерево упало на вагон пригородного поезда 6424 "Стрый - Ивано-Франковск".

"К сожалению, есть травмированные пассажиры и железнодорожники", - отметили в УЗ.

Указывается, что все пострадавшие оперативно получили первую помощь.

"Четырех пассажиров с резаными травмами забрала скорая, их жизнь в безопасности", - уточнили в компании.

После происшествия пассажиров из поврежденного вагона пересадили в резервный (который железнодорожники оперативно прицепили во время стоянки) и поезд продолжил движение (с задержкой 1 ч 42 мин).

"Штормовое предупреждение сейчас распространяется по регионам, поэтому просим внимательно следить за предупреждениями синоптиков. Поезда "Укрзализныци" продолжают движение, несмотря на непогоду", - подытожили в пресс-службе УЗ.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Фотографии с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "Мій Івано-Франківськ".

Последствия падения дерева на поезд (фото: t.me/Мій Івано-Франківськ)