Один из регионов Украины "накрыла" непогода: последствия урагана (фото, видео)
В воскресенье, 18 августа, ураган наделал беды в Стрыйском районе Львовской области.
РБК-Украина рассказывает о последствиях шторма для украинцев.
Последствия непогоды в городе Стрый
Согласно сообщению Стрыйского городского совета, непогода, бушевавшая в городе, наделала беды.
"К счастью, никто из людей не пострадал, но сломанные ветки деревьев пообрывали линии электропередач и внешнего освещения", - уточнили в сообщении горсовета в Facebook.
Последствия непогоды в городе (скриншот: facebook.com/Стрийська міська рада)
Отмечается, что больше всего повреждений было зафиксировано:
- на улице Коновальца
- на улице Франко
- на улице Красовского
- на Моршинском мосту
"Сразу после урагана для ликвидации последствий выехала аварийная бригада МККП и энергетики. Аварийность ликвидирована, работы продолжаются", - добавили в публикации.
Пост Стрыйского горсовета (скриншот: facebook.com/Стрийська міська рада)
Кадры с места событий опубликовали также в Telegram-канале "stryi_info".
"Стрый плывет", - уточняется в подписи к одному из видео.
На другом видео можно увидеть поломанные деревья в местном парке Шевченко.
Еще одно - демонстрирует оборванные провода недалеко от школы.
Последствия непогоды для путешественников
О последствиях для путешественников рассказали в акционерном обществе "Укрзализныця".
Речь идет о том, что в результате шторма в Стрыйском районе дерево упало на вагон пригородного поезда 6424 "Стрый - Ивано-Франковск".
"К сожалению, есть травмированные пассажиры и железнодорожники", - отметили в УЗ.
Указывается, что все пострадавшие оперативно получили первую помощь.
"Четырех пассажиров с резаными травмами забрала скорая, их жизнь в безопасности", - уточнили в компании.
После происшествия пассажиров из поврежденного вагона пересадили в резервный (который железнодорожники оперативно прицепили во время стоянки) и поезд продолжил движение (с задержкой 1 ч 42 мин).
"Штормовое предупреждение сейчас распространяется по регионам, поэтому просим внимательно следить за предупреждениями синоптиков. Поезда "Укрзализныци" продолжают движение, несмотря на непогоду", - подытожили в пресс-службе УЗ.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Фотографии с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "Мій Івано-Франківськ".
Последствия падения дерева на поезд (фото: t.me/Мій Івано-Франківськ)
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При подготовке материала были использованы источники: страницы "Стрийська міська рада" и "Укрзалізниця" в Facebook, Telegram-каналы "stryi_info" и "Мій Івано-Франківськ".
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