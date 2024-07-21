Тропические дожди могут сместиться на север: для каких стран это обернется катастрофой

Результаты компьютерного моделирования предполагают, что в ближайшие десятилетия климатические изменения могут заставить тропические дожди сместиться на север.

РБК-Украина рассказывает, что именно узнали ученые и каким регионам планеты изменение климата может повредить больше всего.

Основное об исследовании

Результаты моделирования, проведенного исследователем климата, атмосферы и устойчивого развития из Университета Калифорнии в Риверсайде (США) Вэй Лю и его командой, предполагают, что неконтролируемые человечеством выбросы углерода могут заставить тропические дожди сместиться на север уже в ближайшие десятилетия.

Это повлияет как на природу, так и на хозяйство и экономику регионов, расположенных неподалеку от экватора Земли.

Согласно результатам исследования, "сдвиг" дождей произойдет на фоне сложных атмосферных изменений, ведь выбросы углерода оказывают существенное влияние на формирование межтропических зон.

Ученые отмечают, что эти зоны являются "атмосферными двигателями", вызывающими около трети мировых осадков.

"Эта климатическая модель включала многие компоненты атмосферы, океана, морского льда и суши. Все они взаимодействуют друг с другом. По сути, мы пытаемся смоделировать реальный мир. В модели мы можем увеличить наши выбросы углекислого газа с доиндустриального уровня до гораздо более высокого", - поделился Лю.

Какие регионы могут пострадать больше всего

По мнению исследователей, от подобных изменений по обе стороны экватора больше всего могут пострадать:

страны Центральной Африки

северная часть Южной Америки

островные государства Тихого океана

Ученые напоминают: к основным культурам, выращиваемым в тропиках, относятся кофе, какао, пальмовое масло, бананы, сахарный тростник, чай, манго и ананасы.

На фоне климатических колебаний человечество в будущем может столкнуться с проблемами их выращивания, что может привести даже к недостатку таких культур.

В то же время ученые отмечают, что смещение тропиков к северу будет продолжаться лишь на протяжении около 20 лет.

Как известно, океанские течения играют важную роль в формировании погоды и климата на Земле, ведь перемещают огромные объемы воды.

Поэтому позже, на фоне потепления южных океанов, эти зоны конвергенции (эволюционного процесса, приводящего к формированию комплекса схожих признаков у представителей неродственных групп) будут "тянуться" назад, на юг. Там они могут остаться на другое тысячелетие.

Чем важны межтропические зоны конвергенции

Ученые объяснили, что межтропические зоны конвергенции - территории вдоль или вблизи экватора, где сталкиваются пассаты (ветры, дующие между тропиками в течение целого года) из северного и южного полушарий. Там они поднимаются вверх к более прохладным высотам, впитывая из океанов большие объемы влаги.

Когда этот влажный воздух охлаждается на больших высотах, образуются грозовые облака, способствующие мощным дождям. Это и формирует тропические леса, где может выпадать почти 4,3 метра осадков в год.

"Изменение количества осадков очень важно. Это - регион с очень сильными осадками. Поэтому небольшой сдвиг повлечет за собой большие изменения в сельском хозяйстве и экономике общества. Это повлияет на многие регионы", - подчеркнул Лю.

Он уточнил, что согласно результатам проведенного исследования, зоны конвергенции могут сдвинуться на север в среднем на 0,2 градуса.