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Один із регіонів України "накрила" негода: наслідки буревію (фото, відео)

Понеділок 19 серпня 2024 17:15
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Один із регіонів України "накрила" негода: наслідки буревію (фото, відео) Падіння дерев може бути небезпечним з багатьох причин (ілюстративне фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У неділю, 18 серпня, буревій наробив лиха у Стрийському районі Львівської області.

РБК-Україна розповідає про наслідки шторму для українців.

Наслідки негоди у місті Стрий

Згідно з повідомленням Стрийської міської ради, негода, що вирувала у місті, наробила шкоди.

"На щастя ніхто з людей не постраждав, але зламані гілки дерев пообривали лінії електропередач та зовнішнього освітлення", - уточнили у дописі міськради у Facebook.

Один із регіонів України &quot;накрила&quot; негода: наслідки буревію (фото, відео)

Один із регіонів України &quot;накрила&quot; негода: наслідки буревію (фото, відео)

Наслідки негоди в місті (скриншот: facebook.com/Стрийська міська рада)

Зазначається, що найбільше пошкоджень було зафіксовано:

  • на вулиці Коновальця
  • на вулиці Франка
  • на вулиці Красівського
  • на Моршинському мості

"Одразу після буревію для ліквідації наслідків виїхала аварійна бригада МККП та енергетики. Аварійність ліквідована, роботи продовжуються", - додали у публікації.

Один із регіонів України &quot;накрила&quot; негода: наслідки буревію (фото, відео)

Допис Стрийської міськради (скриншот: facebook.com/Стрийська міська рада)

Кадри з місця події опублікували також у Telegram-каналі "stryi_info".

"Стрий пливе", - уточнюється у підписі до одного з відео.

На іншому відео можна побачити поламані дерева у місцевому парку Шевченка.

Ще одне - демонструє обірвані дроти неподалік школи.

Наслідки негоди для мандрівників

Про наслідки для мандрівників розповіли в акціонерному товаристві "Укрзалізниця".

Йдеться про те, що в результаті шторму у Стрийському районі дерево впало на вагон приміського поїзда 6424 "Стрий - Івано-Франківськ".

"На жаль, є травмовані пасажири та залізничники", - зауважили в УЗ.

Зазначається, що всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу.

"Чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці", - уточнили в компанії.

Після пригоди пасажирів з ушкодженого вагона пересадили у резервний (який залізничники оперативно причепили під час стоянки) і потяг продовжив свій рух (із затримкою 1 год 42 хв).

"Штормове попередження наразі шириться регіонами, тож просимо уважно слідкувати за попередженнями синоптиків. Поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух попри негоду", - підсумували у прес-службі УЗ.

Один із регіонів України &quot;накрила&quot; негода: наслідки буревію (фото, відео)

Повідомлення УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Світлини з місця події опублікували у Telegram-каналі "Мій Івано-Франківськ".

Один із регіонів України &quot;накрила&quot; негода: наслідки буревію (фото, відео)

Один із регіонів України &quot;накрила&quot; негода: наслідки буревію (фото, відео)

Наслідки падіння дерева на потяг (фото: t.me/Мій Івано-Франківськ)

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При підготовці матеріалу було використано джерела: сторінки "Стрийська міська рада" та "Укрзалізниця" у Facebook, Telegram-канали "stryi_info" та "Мій Івано-Франківськ".

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