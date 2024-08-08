Вопреки июльской жаре. Метеорологи показали, где в Украине выпало больше всего осадков (карта)
Установленный в июле 2024 года новый мировой температурный максимум свидетельствует о том, что этот месяц был жарким не только для украинцев. Несмотря на это, в некоторых областях Украины случались мощные грозы со шквальным ветром.
РБК-Украина рассказывает, в каких регионах нашей страны осадков на протяжении июля выпало больше всего.
В каких регионах осадков в июле было больше всего
Согласно информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в июле 2024 года на большей части территории Украины наблюдался дефицит осадков.
Наиболее сухо было в Харьковской, Полтавской, Черкасской, большинстве районов Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, местами в Сумской, Черниговской, Киевской, Одесской области и в Крыму - там выпало 2-29% осадков от нормы.
На остальной территории выпало около 30% осадков.
Больше всего осадков (около 49%) в течение июля 2024 года выпало в западных областях.
Распределение количества осадков в июле (карта: facebook.com/CGO.Official)
Стихийные метеорологические явления ІІ уровня опасности (сильные дожди, ливни и шквалы) и ІІІ уровня опасности (чрезвычайные дожди) наблюдались, в частности:
- в Закарпатской области
- в Ивано-Франковской области
- в Черновицкой области
- в Черниговской области
- во Львовской области
- в Ровенской области
- в Тернопольской области
- в Одесской области
- в городе Киеве
Кое-где непогода наделала украинцам настоящей беды - калечила растения, уничтожала будущий урожай, ломала деревья, крушила ограды, срывала крыши с домов и даже оставляла людей без света.
Стихийные метеорологические явления в июле (инфографика: cgo-sreznevskyi.kyiv.ua)
Отмечается также, что средняя месячная температура в июле 2024 года была выше нормы:
- на 3-5,2°С
- на 3,3-3,4° - на высокогорье Карпат
- на 1,7-2,9°С - в западных областях, в большинстве районов Житомирской области, на севере Киевской и Черниговской областей
Максимальные температуры в зависимости от региона варьировались от 27 до 42 градусов Цельсия.
В Ивано-Франковской, Николаевской, большинстве районов Волынской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Одесской, Херсонской области и Крыма, кое-где в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской области - обновились абсолютные максимумы июля.
Что известно об атмосферных явлениях июля в столице
Тем временем в Киеве на протяжении июля текущего года наблюдались следующие атмосферные явления:
- роса (в течение 133 часов)
- дымка (в течение 1 часа)
- дождь (в течение 2 часов)
- ливневый дождь (в течение 11 часов 40 минут)
- гроза (в течение 14 часов 30 минут)
- зарница (в течение 1 часа 20 минут)
Атмосферные явления в июле в Киеве (карта: facebook.com/CGO.Official)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украину может вернуться жара, которая начнется "необычно".
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При подготовке материала использовались следующие источники: Украинский гидрометеорологический центр, Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
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