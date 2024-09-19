Новый Париж, село Массонов и Афины. Как в Украине переименовали города и каких названий уже нет

Верховной Раде удалось со второй попытки проголосовать за переименование сотен населенных пунктов. Среди них в списке в большинстве села и поселки, но также встречаются города, в частности, Червоноград Львовской области теперь Шептицкий.

Сегодня во время пленарного заседания народные избранники приняли новое постановление о переименовании 327 населенных пунктов. Документ набрал 281 голос. Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, постановление было одобрено без обсуждения. Впрочем, перед этим из списка на переименование убрали Южный, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск.

Перед этим решения о переименовании были рассмотрены и поддержаны органами местного самоуправления, в частности облсоветами.

Как пояснил Железняк, переименовываются названия населенных пунктов, содержащих российские и советские нарративы или русифицированные названия. В частности, речь идет о тех, которые посвящены московским деятелям: Пушкину, Мичурину, Максиму Горькому, Кутузовке, Суворову, Некрасову и тому подобное.

Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Первомайское и т.д.

Новые названия городов

Таким образом, парламентарии сегодня переименовали города:

Новомосковск (Днепропетровская область) на Самар;

Первомайск (Днепропетровская область) на Шахтерское;

Червоноград (Львовская область) на Шептицкий;

Дружба (Сумская область) на Хутор-Михайловский;

Красноград (Харьковская область) на Берестин;

Первомайский (Харьковская область) на Златополь;

Ватутино (Черкасская область) на Багачево.

Также в списке временно оккупированные Россией города, в частности, были переименованы:

Первомайск (Луганская область) на Сокологорске;

Молодогвардейск (Луганская область) на Отамановка;

Северодонецк (Луганская область) на Северскодонецк.

Села и поселки

Среди большого перечня сел встречаются и довольно интересные названия, в частности Зорю Мариупольского района решили переименовать на Афины. Также новые названия получили:

село Роща (Одесской области) - Новый Париж;

село Новое Тарутино (Одесская область) - Новодолинское;

поселок Суворово (Одесская область) - Катлабуг;

село Первомайское (Одесская область) - Болгарка;

село Червоногорка (Сумской области) - Массонов;

село Красная Поляна (Донецкая область) - Новая Каракуба;

село Мичурино (Донецкая область) - Гринталь;

село Московское (Донецкая область) - Казацкое;

село Новый Труд (Донецкая область) - Возрождение;

поселок Першотравенск (Житомирская область) - Порцелянове;

поселок Первомайское (Житомирская область) - Кварцитное;

село Кутузовка (Запорожская область) - Петерсгаген;

село Первомайское (Запорожская область) - Малый Вердер;

село Первомайск (Кировоградская область) - Станция Ташлык;

поселок Новопсков (Луганская область) - Айдар;

село Николаевка-Новороссийская (Одесская область) - Байрамча;

село Первомайское (Полтавская область) - Майдан;

село Чкалово (Полтавская область) - Единение;

село Московский Бобрик (Сумская область) - Лебединый Бобрик;

село Гвардейское (Тернопольская область) - Гниловоды;

поселок Горького (Харьковская область) - Счастливое;

село Цепочкино (Харьковская область) - Бардаковка;

село Чкалово (Херсонская область) Дорнбург;

С полным перечнем можно ознакомиться в постановлении по ссылке. Заметим, что оно вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.