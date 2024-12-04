Не только Пушкин. В Одессе разрешили снести более 10 памятников с имперской символикой

В среду, 4 декабря, на сессии Одесского городского совета депутаты поддержали выделение средств на проекты демонтажа более 10 памятников с российской символикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию заседания.

Что известно о решении депутатов Одесского горсовета

После голосования Одесского городского совета за пункт 2.1 повестки дня депутат от "Европейской солидарности" Марина Бойко поблагодарила коллег за его "практически единодушную поддержку".

Результаты голосования (скриншот: youtube.com/@OMR_Stream)

"В частности потому, что он, кроме прочего, предусматривает направление средств на проектирование работ по демонтажу 12 памятников, содержащих символику российской имперской политики", - объяснила она.

Политик заметила, что это - лишь первый шаг, но очень важный.

Кроме того, депутат обратилась к управлению капитального строительства.

"Выражаю искреннюю надежду, что все тендеры по определению исполнителей проектно-технических работ будут проведены вовремя. Согласно процедурам. Без задержек", - подчеркнула Бойко.

Какие памятники планируют демонтировать в Одессе

Согласно проекту, в общей сложности на разработку документации по демонтажу, изъятию и переносу выделили 200 тысяч гривен.

По 20 тысяч гривен должны потратить:

на памятник ученому Виктору Глушко

на братскую могилу красногвардейцев, погибших в борьбе за установление советской власти в Одессе в январе 1918 года

на памятник Александру II (памятная колонна в честь закладки парка)

на памятник партизану и разведчице Зое Космодемьянской

на бюст маршала Родиона Малиновского

на памятник генералу Ивану Черняховскому

на памятник летчику Валерию Чкалову

По 10 тысяч гривен запланировали потратить: