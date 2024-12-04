Не только Пушкин. В Одессе разрешили снести более 10 памятников с имперской символикой
В среду, 4 декабря, на сессии Одесского городского совета депутаты поддержали выделение средств на проекты демонтажа более 10 памятников с российской символикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию заседания.
Что известно о решении депутатов Одесского горсовета
После голосования Одесского городского совета за пункт 2.1 повестки дня депутат от "Европейской солидарности" Марина Бойко поблагодарила коллег за его "практически единодушную поддержку".
Результаты голосования (скриншот: youtube.com/@OMR_Stream)
"В частности потому, что он, кроме прочего, предусматривает направление средств на проектирование работ по демонтажу 12 памятников, содержащих символику российской имперской политики", - объяснила она.
Политик заметила, что это - лишь первый шаг, но очень важный.
Кроме того, депутат обратилась к управлению капитального строительства.
"Выражаю искреннюю надежду, что все тендеры по определению исполнителей проектно-технических работ будут проведены вовремя. Согласно процедурам. Без задержек", - подчеркнула Бойко.
Какие памятники планируют демонтировать в Одессе
Согласно проекту, в общей сложности на разработку документации по демонтажу, изъятию и переносу выделили 200 тысяч гривен.
По 20 тысяч гривен должны потратить:
- на памятник ученому Виктору Глушко
- на братскую могилу красногвардейцев, погибших в борьбе за установление советской власти в Одессе в январе 1918 года
- на памятник Александру II (памятная колонна в честь закладки парка)
- на памятник партизану и разведчице Зое Космодемьянской
- на бюст маршала Родиона Малиновского
- на памятник генералу Ивану Черняховскому
- на памятник летчику Валерию Чкалову
По 10 тысяч гривен запланировали потратить:
- на памятник Исаку Бабелю
- на памятник Александру Маринеско
- на стену чекистов
- на два памятника поэту Александру Пушкину (на Приморском бульваре и на улице Итальянской, 13)
- на памятник комсомольцам Одесской области
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одессе в ближайшее время планируют снести 19 архитектурных достопримечательностей.
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, горсовет уже направил соответствующее письмо ЮНЕСКО - насчет планов демонтировать памятник Александру Пушкину (поскольку он находится под охраной организации).
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