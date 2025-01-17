От урочищ до железнодорожных станций: В Украине могут переименовать более 250 объектов

Кабинет министров Украины сформировал список географических объектов, в названии которых содержится "символика российской имперской политики". Их предлагают переименовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ , обнародованный народным депутатом Алексеем Гончаренко в Telegram.

Полный перечень предложений по переименованию географических объектов в Украине (инфографика: t.me/oleksiihoncharenko)

Согласно полному списку предложений правительства (размещенному в приложении к соответствующему постановлению), переименовать в разных регионах Украины предлагают:

Он добавил, что были также предоставлены предложения "по переименованию".

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине "интересно" переименовали некоторые города и каких названий уже нет.

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