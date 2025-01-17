От урочищ до железнодорожных станций: В Украине могут переименовать более 250 объектов
Кабинет министров Украины сформировал список географических объектов, в названии которых содержится "символика российской имперской политики". Их предлагают переименовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный народным депутатом Алексеем Гончаренко в Telegram.
О каких именно географических объектах идет речь
"Кабмин сформировал список географических объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики", - сообщил парламентарий.
Он добавил, что были также предоставлены предложения "по переименованию".
Согласно полному списку предложений правительства (размещенному в приложении к соответствующему постановлению), переименовать в разных регионах Украины предлагают:
- урочища (заповедные урочища);
- балки;
- реки (пересыхающая река, рукав, пролив, залив);
- озера;
- железнодорожные станции (путевые посты, остановочные пункты);
- каналы;
- источники;
- ботанические памятники природы;
- геологические памятники природы;
- гидрологические памятники природы;
- парки-памятники садово-паркового искусства;
- леса;
- водохранилища;
- ландшафтные заказники;
- ботанические заказники;
- горы;
- курганы;
- острова;
- полуостров и т.д.
Полный перечень предложений по переименованию географических объектов в Украине (инфографика: t.me/oleksiihoncharenko)
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине "интересно" переименовали некоторые города и каких названий уже нет.
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