МОН меняет правила поступления в 2026 году: только 12 заявлений и никаких мотивационных писем

Во время вступительной кампании в 2026 году Министерство образования и науки планирует отказаться от мотивационных писем и уменьшить количество заявлений от абитуриентов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Николая Трофименко во время брифинга .

По его словам, от мотивационных писем планируют отказаться из-за многочисленных злоупотреблений.

"К сожалению, это превратилось в бизнес. Результаты проверок Госслужбы качества образования показали, что в отдельных университетах есть случаи, когда подаются десятки идентичных писем с разными подписями", - отметил Трофименко.

Также в 2026 году планируется сократить общее количество заявлений, которые может подать абитуриент, с 15 до 12. В то же время количество заявлений на бюджет останется неизменным - 5.

"Мы хотим, чтобы поступающие делали более сознательный выбор, и чтобы доля тех, кто поступает по первому приоритету, росла", - добавил замминистра.

Кроме того, МОН рассматривает возможность разрешить абитуриентам использовать результаты выпускных экзаменов после средней школы в европейских странах для поступления на бакалавриат, а также в медицинские, фармацевтические и ветеринарные магистратуры - вместо НМТ.