Наводнение во Львовской области показали с высоты птичьего полета (видео)

В результате непогоды произошли подтопления во Львове и на территории 11 территориальных общин Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

По состоянию на 8 утра пожарно-спасательные подразделения Львовской области осуществили 56 выездов для ликвидации последствий непогоды. Из затопленных домов спасены 8 человек, среди которых 5 детей.

В результате непогоды произошло подтопление, кроме Львова, 11 территориальных общин , а именно:

Как напоминает ГСЧС, из-за значительных осадков произошел выход из русел рек Щирка и Зубра во Львовском районе.

Непогода во Львове 10 июля

Вчера. 10 июля, Львов и окрестности накрыла непогода. Из-за ливня часть улиц были подтоплены, а на некоторых участках движение затруднено или полностью заблокировано.

Как сообщали в ГСЧС, во Львовской области за одни сутки выпала почти годовая норма дождей.

Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места - в материале РБК-Украина.

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