После жары - похолодание с ливнями и градом: синоптик назвала дату непогоды
После длительной жары в Украине ожидается резкая смена погоды со снижением температуры. В большинстве регионов пройдут мощные ливни, местами с грозами и градом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода 17 июля
По ее прогнозу, в четверг, 17 июля, жара не отступит, хотя местами станет немного прохладнее. Умеренная температура будет держаться на западе Украины, а также на Сумщине, Полтавщине и частично на Днепропетровщине +20...+27°C.
Зато в остальных областях прогнозируется жара +27...+32°C, а на востоке и местами на юге воздух раскалится до +32...+36°C.
Возможны кратковременные дожди с грозами, шквалами и даже градом. Осадки вероятны на западе, в Сумской, Полтавской областях, а вечером - в Харьковской и Одесской областях. В других регионах ожидается сухая погода.
В Киеве 17 июля будет тепло +26...+27°C без осадков.
Погода 18 июля
А уже в пятницу погода изменится кардинально. В большинстве областей температура воздуха снизится до более комфортных +20...+26°C. Даже на юге будет уже не так жарко +25...+29°C.
Только в Запорожской области столбики термометров могут достигать +33°C, а на крайнем востоке сохранится сильная жара.
Как предупредила Диденко, в этот день ожидаются ливни на западе, севере, Винницкой, Черкасской областях, а также ночью в Одесской области. В то же время южная часть страны и восток будут оставаться под влиянием сухой жаркой погоды.
В столице 18 июля прогнозируется значительное снижение температуры - до +20...+23°C, а также дожди.
"Готовьте зонты, таблетки от давления и головной боли, можно открывать широко окна и впускать свежий воздух, даже поискать, куда вы запихнули плед, потому что придется ночью укрываться", - добавила синоптик.
Напомним, на прошлой неделе Львов и окрестности накрыла непогода. Из-за ливня часть улиц была подтоплена.
По данным ГСЧС, только за одни сутки на Львовщине выпала почти годовая норма дождей, что повлекло стремительный подъем уровня воды в реках. Из подтопленных территорий эвакуировали людей.
Также спасатели показали наводнение во Львовской области с высоты птичьего полета.
Между тем на юге Украины заметили сразу несколько смерчей, которые возникли почти одновременно. Видео впечатляющего природного явления распространили в соцсетях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.