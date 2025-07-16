ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

После жары - похолодание с ливнями и градом: синоптик назвала дату непогоды

Среда 16 июля 2025 13:46
UA EN RU
После жары - похолодание с ливнями и градом: синоптик назвала дату непогоды Фото: в Украину несется непогода (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

После длительной жары в Украине ожидается резкая смена погоды со снижением температуры. В большинстве регионов пройдут мощные ливни, местами с грозами и градом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода 17 июля

По ее прогнозу, в четверг, 17 июля, жара не отступит, хотя местами станет немного прохладнее. Умеренная температура будет держаться на западе Украины, а также на Сумщине, Полтавщине и частично на Днепропетровщине +20...+27°C.

Зато в остальных областях прогнозируется жара +27...+32°C, а на востоке и местами на юге воздух раскалится до +32...+36°C.

Возможны кратковременные дожди с грозами, шквалами и даже градом. Осадки вероятны на западе, в Сумской, Полтавской областях, а вечером - в Харьковской и Одесской областях. В других регионах ожидается сухая погода.

В Киеве 17 июля будет тепло +26...+27°C без осадков.

Погода 18 июля

А уже в пятницу погода изменится кардинально. В большинстве областей температура воздуха снизится до более комфортных +20...+26°C. Даже на юге будет уже не так жарко +25...+29°C.

Только в Запорожской области столбики термометров могут достигать +33°C, а на крайнем востоке сохранится сильная жара.

Как предупредила Диденко, в этот день ожидаются ливни на западе, севере, Винницкой, Черкасской областях, а также ночью в Одесской области. В то же время южная часть страны и восток будут оставаться под влиянием сухой жаркой погоды.

В столице 18 июля прогнозируется значительное снижение температуры - до +20...+23°C, а также дожди.

"Готовьте зонты, таблетки от давления и головной боли, можно открывать широко окна и впускать свежий воздух, даже поискать, куда вы запихнули плед, потому что придется ночью укрываться", - добавила синоптик.

Напомним, на прошлой неделе Львов и окрестности накрыла непогода. Из-за ливня часть улиц была подтоплена.

По данным ГСЧС, только за одни сутки на Львовщине выпала почти годовая норма дождей, что повлекло стремительный подъем уровня воды в реках. Из подтопленных территорий эвакуировали людей.

Также спасатели показали наводнение во Львовской области с высоты птичьего полета.

Между тем на юге Украины заметили сразу несколько смерчей, которые возникли почти одновременно. Видео впечатляющего природного явления распространили в соцсетях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Непогода в Украине
Новости
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко