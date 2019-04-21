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На дільницях зменшилася кількість спостерігачів

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 10:40
На дільницях зменшилася кількість спостерігачів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Така ситуація склалася в Миколаївській, Черкаській, Луганській, Житомирській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській областях

У порівнянні із голосуванням у першому турі виборів президента України, що відбувся 31 березня, в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів. Про це повідомляє Комітет виборців України на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, така ситуація склалася в Миколаївській, Черкаській, Луганській, Житомирській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській областях. Так, за даними спостерігачів КВУ у м. Миколаєві на половині дільниць спостерігачів немає взагалі. У Запоріжжі представники КВУ не помітили жодного іншого спостерігача на восьми дільницях. На низці ДВК у Черкасах немає жодних спостерігачів. В інших випадках на дільницях, як правило, присутні лише 1-2 спостерігачі.

При цьому офіційна кількість зареєстрованих спостерігачів є значною. Так, від громадських організацій зареєстровано 83 230 спостерігачів, від кандидатів на пост президента - 6 236. Однак на дільницях працює значно менше осіб.

Варто враховувати, що громадським організаціям та кандидатам на пост президента України не було потрібно повторно реєструвати спостерігачів для голосування 21 квітня. Тому офіційно кількість спостерігачів зберіглася з часу проведення голосування 31 березня.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що громадянська мережа ОПОРА зафіксувала перші порушення під час проведення другого туру президентських виборів. Як наголошується, в Яготині Київська область спостерігача ОПОРИ не пустили на дільницю, де він не зміг спостерігати за ранковим засіданням виборчої дільниці.

Відзначимо, що в 08:00 в Україні в день другого туру виборів відкрилися виборчі дільниці для голосування. Зокрема, першою країною, де стартувало голосування  була Австралія. Так, на закордонній виборчій дільниці в Австралії вибори почалися в 01:00 за київським часом в неділю. А завершувати голосування на виборах президента буде ділянку у Сан-Франциско в 6:00 ранку за Києвом 22 квітня.

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