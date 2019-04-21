В МВС зафіксували понад 280 порушень на виборах

Фото: Зорян Шкіряк (УНІАН)

В МВС повідомили, що ситуація наразі в Україні спокійна

В ході виборів президента України станом на 12:00 до правоохоронних органів надійшла 281 заява та повідомлення, пов'язаних з виборчим процесом. Про це на брифінгу заявив Зорян Шкіряк, член координаційного штабу по забезпеченню правопорядку на виборах, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Остання інформація станом на 12:00 по Україні. Наразі ситуація в Україні спокійна. Так, на 12.00 здійснюється охорона ОВК. Нині досі не відкрита одна виборча дільниця. ЦВК намагається здійснити заходи, щоб дати можливість людям проголосувати", - розказав він.

"До органів надійшла 281 заява та повідомлення, пов'язаних з виборчим процесом. Ці факти пов'язані з незаконною агітацією, винесенням бюлетенів та погрозами", - додав Шкіряк.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що МВС зафіксувало майже 180 заяв про порушення на виборах. Міністерство внутрішніх справ (МВС) станом на 11:00 неділі, 21 квітня, зафіксувало 179 заяв про порушення виборчого процесу.

Нагадаємо, що на дільницях зменшилася кількість спостерігачів. Така ситуація склалася в Миколаївській, Черкаській, Луганській, Житомирській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській областях.