Спостерігачі скаржаться, що можна побачити, за кого проголосував виборець

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Низка фото виборчих скриньок із заповненими бюлетенями активно публікуються в соціальних мережах

Спостерігачі Комітету виборців України повідомляють, що на дільницях часто можна побачити, за кого проголосував той чи інший виборець на виборах президента України через невеликий розмір бюлетеня. Про це повідомляє КВУ в Facebook.

Зазначається, що відмітку можна побачити крізь прозору скриньку.

"Виборці часто не згортають бюлетень, вкидаючи його в скриньку для голосування, тому можна побачити за кого вони проголосували. Таким чином результати волевиявлення особи можуть побачити сторонні особи, в тому числі, інші виборці, спостерігачі, члени комісії", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що низка фото виборчих скриньок із заповненими бюлетенями активно публікуються в соціальних мережах.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що будуть перевіряти інформацію про те, що Володимир Зеленський продемонстрував на виборчій дільниці свій бюлетень із результатом волевиявлення.

Зокрема, додамо, що Комітет виборців України повідомив про незаконну агітацію в соціальних мережах та на носіях зовнішньої реклами у день голосування на виборах президента України. У прес-службі повідомляли, що також мають місце проблеми, пов’язані із опломбуванням скриньок для голосування.