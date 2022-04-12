Шторм у Чорному морі убезпечив Одещину від десанту РФ, - ОК "Південь"

Весняна погода по-своєму допомагає оборонцям Одеси. Проте, окупанти можуть завдати удару по регіону з окупованого Кримського півострова чи з морської акваторії.

"У Чорному морі зберігається штормова погода із прогнозованим погіршенням, отже, якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається", – йдеться в повідомленні.

Напередодні в Одесі низка будинків опинилася без газопостачання. Споживачів відключили з міркувань безпеки після аварії на вулиці Середній.