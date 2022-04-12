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Шторм у Чорному морі убезпечив Одещину від десанту РФ, - ОК "Південь"

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Одеська область, Вівторок 12 квітня 2022 13:55
Шторм у Чорному морі убезпечив Одещину від десанту РФ, - ОК "Південь" Фото: Одеса готова зустріти ворога (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Погіршення погодних умов на узбережжі Одеської області фактично унеможливила десантування російських військ. Загроза ракетних ударів, однак, зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ОК "Південь" у Facebook.

Весняна погода по-своєму допомагає оборонцям Одеси. Проте, окупанти можуть завдати удару по регіону з окупованого Кримського півострова чи з морської акваторії.

"У Чорному морі зберігається штормова погода із прогнозованим погіршенням, отже, якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається", – йдеться в повідомленні.

Напередодні в Одесі низка будинків опинилася без газопостачання. Споживачів відключили з міркувань безпеки після аварії на вулиці Середній.

До слова, Держспецзв'язку попередила масштабну кібератаку на об'єкти енергетики України.

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