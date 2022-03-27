Ворог над Одесою проводить активну повітряну розвідку, - спікер Одеської ОВА

За словами спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, в Одесі і вночі, і під ранок звучали сигнали повітряної тривоги. Ворог продовжує активно проводити повітряну розвідку. Також він знизив активну авіаційну роботу в нашому небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами Братчука, все ще залишається висока ймовірність артилерійських і ракетних ударів саме з акваторії Чорного моря. Йдеться і про одеське узбережжя, і про інші регіони нашої держави.

"Будьте пильні, адже ворог по всій країні активізує діяльність диверсійних груп. Повідомляйте, що ви побачили з підозрою", - закликав одеситів і жителів області спікер ОВА.