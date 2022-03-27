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В ОП відреагували на нові ракетні удари по українських містах: у Росії немає гуманізму

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Київ, Неділя 27 березня 2022 23:56
В ОП відреагували на нові ракетні удари по українських містах: у Росії немає гуманізму Фото: Росія завдала нового тотального ракетного удару по Україні (perild.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нові бомбардування українських міст. Він підкреслив, що у Росії більше немає мови, гуманізму і цивілізованості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Подоляка.

"Знову тотальні ракетні удари по Україні. Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Кожен день все більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями", - написав Подоляк.

За його словами, у Росії відсутня здатність говорити, гуманізм і цивілізованість. Москва може тільки завдавати ракетно-бомбові удари, прагнучи стерти з лиця землі Україну.

"Європі це точно подобається?"- додав радник голови ОП.

Оновлено

Глава ОП Андрій Єрмак на нові ракетні удари російських окупантів заявив, що варвари вважають небажання Заходу закривати небо України слабкістю демократії та вседозволеністю.

"Це очевидно. І чим довше наші партнери вагаються, тим більше буде ракет і стане зухвалою диктатура. Закрийте нарешті небо", - написав у своєму Telegram Єрмак.

Нагадаємо, пізно ввечері 27 березня російські окупанти завдали серію ракетних ударів по українських містах. Під вогнем опинилися: Київ, Харків, Житомир, Умань, Харків. У Луцьку прогриміли кілька вибухів, повідомляється про потрапляння в нафтобазу.

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