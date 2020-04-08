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Приріст підтверджених випадків коронавірусу за добу складає 14%, - МОЗ

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 10:15
Приріст підтверджених випадків коронавірусу за добу складає 14%, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У віковій структурі хворих досі переважають жінки

Приріст підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу становить 14% за добу. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

У віковій структурі хворих досі переважають жінки.

"Приріст підтверджених випадків у порівнянні з попередньою добою склав 14%. У віковій структурі переважають жінки. Це - 55% захворілих. Випадки смертей уже зареєстровано в 16 областях країни. Найбільше помирають люди від 60 років", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що питання скасування карантину через пандемію коронавірусу відомство буде коментувати не раніше, ніж через 10 днів. Ляшко підкреслював, що МОЗ порівнює всі сценарії, які відбуваються у країнах Євросоюзу та інших країнах.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу від коронавірусної хвороби померли ще сім українців.

У Центрі громадського здоров'я пояснювали, що пом'якшувати карантинні заходи, введені через пандемію коронавірусу, можна тільки в разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання.

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