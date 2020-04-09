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Коронавірусом в Чернівецькій області заразилися понад 50 медиків

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 03:51
Коронавірусом в Чернівецькій області заразилися понад 50 медиків
Ілюстративне фото (скріншот з Youtube канала КМДА)

Загалом в області більше 300 інфікованих

У Чернівецькій області 51 медичний працівник заразився коронавірусом, шестеро з них - на робочому місці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Чернівецької ОДА Сергія Осачука в Facebook.

Крім того, зазначається, що на Буковині 8 квітня офіційно підтверджено ще 30 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 303 особи.

Також учора від коронавірусу одужала ще одна жінка - 61-річна чернівчанка. Таким чином, у Чернівецькій області вже 17 пацієнтів вилікували від COVID-19.

Нагадаємо, станом на 9:30 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків зараження коронавірусом.

РБК-Україна писало, що за останню добу різко зросла кількість заражених у Дніпропетровській області, з 15 до 41.

Крім того, за минулу добу в Одеській області підтверджено 11 нових випадків захворювання на COVID-19.

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