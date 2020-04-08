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У Києві на коронавірус захворіли троє медиків

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 12:11
У Києві на коронавірус захворіли троє медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До лікарень за минулу добу було госпіталізовано вісім пацієнтів

У Києві на коронавірус захворіли троє медиків. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до лікарень було госпіталізовано вісім пацієнтів.

"Захворіли (за минулу добу - ред.) ще 8 жінок віком від 20 до 67 років. Шестеро чоловіків від 43-х до 51-го року. Один юнак 16-ти років. Серед киян, що захворіли за минулу добу троє медиків", - заявив Кличко.

Нагадаємо, у Києві зафіксовано 294 випадки зараження коронавірусом. Таким чином, за минулу добу кількість випадків зросло на 15.

Крім того, у Рівненській області коронавірус підтвердили у п'яти медсестер Сарненської ЦРЛ. Всього в Рівненській області зафіксовано 51 випадок коронавірусу.

Додамо, що станом на 8 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні становить 1668 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 206 осіб, у тому числі померли 52. Видужало 35 пацієнтів.

Відзначимо, що приріст підтверджених випадків захворювання коронавірусом становить 14% за добу. У віковій структурі хворих досі переважають жінки.

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