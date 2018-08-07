В Одеській обл. судитимуть слідчого Нацполіції за вимагання 72 тис. доларів
Відповідний обвинувальний акт ГПУ направила до суду
Генеральна прокуратура України (ГПУ) завершила досудове розслідування та направила до суду обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків начальника слідчого відділу НП в Одеській області, двох депутатів місцевого рівня та начальника одного з відділів обласної ради, яким інкримінується вимагання у складі групи та отримання грошових коштів у сумі 72 тисяч доларів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.
Як повідомляється, у ході розслідування було установлено, що зазначені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, висловлюючи погрози пошкодити та знищити майно потерпілої, вимагали та одержали від неї грошові кошти у сумі 72 тисяч доларів, які вона отримала від продажу земельної ділянки у курортному містечку Затока Білгород-Дністровського району Одеської області.
"Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні 7 серпня 2018 прокурором направлено до Приморського районного суду м. Одеси для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що згідно із санкцією ч. 4 ст. 189 КК України обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Коломиї Івано-Франківської області було затримано місцевого прокурора за вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів.
Разом з тим, в Хмельницькій області затримали керівника вишу, який вимагав гроші з абітурієнтки за вступ. Керівник вимагав у абітурієнтки за "вирішення" її питання 9 тис. гривень.
Хабарника затримали під час отримання всієї суми грошей.