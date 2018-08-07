В Одесской обл. будут судить следователя Нацполиции за вымогательство 72 тыс. долларов

Соответствующий обвинительный акт ГПУ направила в суд

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности начальника следственного отдела Нацполиции в Одесской области, двух депутатов местного уровня и начальника одного из отделов областного совета, которым инкриминируется вымогательство в составе группы и получения денежных средств в сумме 72 тысяч долларов Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Как сообщается, в ходе расследования было установлено, что указанные лица, действуя по предварительному сговору с группой лиц, высказывая угрозы повредить и уничтожить имущество потерпевшей, требовали и получили от нее денежные средства в сумме 72 тысяч долларов, которые она получила от продажи земельного участка в курортном городке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области

"Обвинительный акт в указанном уголовном производстве 7 августа 2018 прокурором направлено в Приморский районный суд г. Одессы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с санкцией ч. 4 ст. 189 УК Украины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Коломые Ивано-Франковской области задержали местного прокурора за вымогательства неправомерной выгоды в размере 300 долларов.

Вместе с тем, в Хмельницкой области задержали руководителя вуза, который требовал деньги с абитуриентки за поступление. Руководитель требовал у абитуриентки за "решение" его вопроса 9 тыс. гривен.

Взяточника задержали во время получения всей суммы денег.