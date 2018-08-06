У Хмельницькій області затримали керівника вишу, який вимагав гроші з абітурієнтки за вступ

Посадовець вимагав у матері абітурієнтки гроші за вступ до вишу на державне замовлення

Національна поліція затримала на хабарі керівника одного з вишів у Хмельницькій області. Гроші він вимагав у однієї з абітурієнток за вступ до навчального закладу, передає прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що керівник вимагав у абітурієнтки за "вирішення" її питання 9 тис. гривень. Хабарника затримали у понеділок, 6 серпня, під час отримання всієї суми грошей.

"За сприяння у вступі абітурієнтки до навчального закладу на денну форму навчання за державним замовленням педагог вимагав у її матері 9 тисяч гривень. Оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції задокументували керівника одного з навчальних закладів області у корупційному правопорушенні", - зазначили в поліції.

Фото: затримання хабарника (npu.gov.ua)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Розслідування цього злочину перебуває під процесуальним керівництвом Шепетівської місцевої прокуратури.

"Освітянину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, 30 липня 2018 року поліцейські викрили на хабарі проректора Одеського державного університету. Посадовець вимагав хабар у сумі 310 тис. гривень від представника підприємства за укладення договору використання житлової будівлі з причалом для розміщення відпочиваючих. Уже 1 серпня проректора за клопотанням прокуратури відсторонили від займаної посади та взяли під варту.