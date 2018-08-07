В Івано-Франківській області на хабарі затримано прокурора

Прокура Коломийської місцевої прокуратури викрито на отриманні хабаря

В Коломиї Івано-Франківської області було затримано місцевого прокурора за вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Слідчі СБУ спільно з Управлінням захисту економіки в Івано-Франківській області встановили, що прокурор Коломийської місцевої прокуратури вимагав від батька обвинуваченої у кримінальному провадженні надати йому неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів. За це він обіцяв посприяти у вирішенні питання про призначення покарання, яке не пов'язане з реальним позбавленням волі.

Після отримання прокурором неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів, його було затримано правоохоронцями.

Прокурору інкримінують злочин за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара). Тривають слідчі та процесуальні дії.

Нагадаємо, в Хмельницькій області затримали керівника вишу, який вимагав гроші з абітурієнтки за вступ. Керівник вимагав у абітурієнтки за "вирішення" її питання 9 тис. гривень.