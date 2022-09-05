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З портів України вже вийшли понад 50 кораблів: куди везуть зерно та продовольство

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 13:34
З портів України вже вийшли понад 50 кораблів: куди везуть зерно та продовольство Фото: з портів України вже вийшли понад 50 кораблів "зерновим коридором" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України, допомагаючи експортувати понад 1,2 мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Так, свою порцію продовольства вже отримали Нідерланди, Німеччина, Румунія, Ірландія, Франція, Італія, Іспанія, Греція, Туреччина, Ліван, Китай, Індія, Південна Корея, Ізраїль, Судан, Єгипет, Джибуті.

З портів України вже вийшли понад 50 кораблів: куди везуть зерно та продовольствоЗ портів України вже вийшли понад 50 кораблів: куди везуть зерно та продовольство

При цьому, як пише видання, це зовсім небагато. У 2021 році Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН розподілила у всьому світі 4,4 мільйона тонн продовольчої допомоги. Дві третини з них надійшли з України.

Посадовці ООН, яких опитало ВВС, визнають, що початок справді скромний, але пропонують поглянути на ситуацію ширше.

"Не треба змішувати те, що робимо ми, із загальним відкриттям портів та повінню ринку цією надзвичайною кількістю зерна", - каже Грег Берроу, старший представник Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Як повідомлялось, з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів за 20 днів вийшли 27 суден, на борту яких знаходилося сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

При цьому у Туреччині заявили про те, що вивезення сільськогосподарської продукції з України планується збільшити.

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