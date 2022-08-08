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У Лівані відмовилися приймати перше судно з українським зерном: що далі

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Триполі, Понеділок 08 серпня 2022 19:16
У Лівані відмовилися приймати перше судно з українським зерном: що далі Фото: у Лівані відмовилися приймати перше судно з українським зерном (facebook.com/UkrEmbassyLeb)
Автор: Іван Носальський

Покупець українського зерна в Лівані відмовився приймати агропродукцію через затримку термінів поставки. Вантажовідправник шукає нового одержувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Лівані.

"Згідно з інформацією, наданою вантажовідправником українського зерна на борту судна Razoni, покупець в Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів поставки (більше 5 місяців)", - заявили в посольстві.

При цьому у відомстві зазначили, що вантажовідправник зараз вже почав пошук нового покупця зерна, але не тільки в Лівані, а й в інших країнах.

Нагадаємо, раніше посол України в Лівані Ігор Осташ заявив, що перше судно з українським зерном прибуде в Ліванський порт Тріполі пізніше, ніж очікувалося через переговори в бізнес-площині.

Також ми писали, що сьогодні, 8 серпня, Спільний координаційний центр видав дозвіл на вихід з українських портів двох суден з продовольством.

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