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В Одесі шукають вибухівку у двох ТЦ

Новини » Надзвичайні події    10.05.2019 - 11:47
В Одесі шукають вибухівку у двох ТЦ
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз із закладів евакуюють персонал та відвідувачів

Працівники поліції перевіряють повідомлення про замінування двох торгівельних центрів, які розташовані в Одесі та Лиманському районі області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу управління поліції в Одеській області.

Вказано, що зараз проводять заходи щодо евакуації відвідувачів та персоналу.

"Сьогодні о 10.05 до поліції надійшло повідомлення про те, що торгівельні заклади, розташовані в Одесі та Лиманському районі, заміновано. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники ДСНС. Проводяться заходи щодо евакуації відвідувачів та персоналу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ПАТ "Укрзалізниця" заявили, що залізничні вокзали стали частіше "мінувати". Так, з початку 2019 року зафіксовано 24 випадки псевдомінування вокзалів.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Національної поліції Сергій Князєв пропонує посилити кримінальну відповідальність за неправдиві мінування.

Додамо, 8 травня у Львові на електронну скриньку поліції надійшли повідомлення про замінування п'яти готелів і двох торгових центрів міста.

Залізничні вокзали стали частіше "мінувати" У Львові шукають вибухівки в 5 готелях і 2 ТЦ
Новини України ОдесаОдесамінування
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