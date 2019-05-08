У Львові шукають вибухівки в 5 готелях і 2 ТЦ

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На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи і працівники інших служб

У Львові на електронну скриньку поліції надійшли повідомлення про замінування п'яти готелів та двох торгових центрах Львова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Повідомили про замінування будівель на вулицях Городоцька, Тершаковців, Яна Матейка, Князя Святослава і на проспекті В'ячеслава Чорновола, а також двох торгових центрів на вулицях Городоцькій та Стрийській.

"Працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи і працівники інших служб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львові 6 травня невідомі повідомили про мінування восьми готелів. Пізніше поліція не підтвердила факт наявності вибухонебезпечних або підозрілих предметів на об'єктах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харкові повідомили про замінування семи готелів. Зокрема, повідомлення про закладення вибухівки в об'єктах на вулиці Шевченка, Нестерова, Копыловской, Сумської, Люсинской, проспекті Гагаріна та Московському надійшло в поліцію 6 травня о 09:07. Поліція проводить евакуацію людей.

Крім того, в Донецькій області під час президентських виборів замінували ділянка №140147, яка знаходиться у 60 окрузі. Співробітники поліції і ДСНС оперативно виїхали на місце інциденту, евакуювали людей, які на той момент знаходилися на ДВК, і провели перевірку.