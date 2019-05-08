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Залізничні вокзали стали частіше "мінувати"

Новини » Надзвичайні події    08.05.2019 - 15:02
Залізничні вокзали стали частіше "мінувати"
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

З початку 2019 року зафіксовано 24 випадки псевдомінування вокзалів

Залізничні вокзали стали частіше "мінувати". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПАТ "Укрзалізниця".

У ПАТ зазначили, що з початку 2019 року зафіксовано 24 випадки псевдомінування вокзалів.

"У травні зросла кількість повідомлень про замінування залізничних вокзалів. Так, з 2 по 5 травня 2019 року на номер екстреної служби 102 було отримано анонімні повідомлення про мінування вокзалів та станцій Київ-Пасажирський, Харків-Пасажирський, Львів та Чоп. Лише від початку 2019 року зафіксовано 24 випадки псевдомінування вокзалів та двічі надходили повідомлення про вибухові пристрої в рухомому складі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у всіх випадках здійснювали евакуацію та пошук вибухонебезпечних пристроїв. Огляди не виявили небезпечних предметів, і роботу вокзалів було відновлено.

"Однак при цьому кожного разу злочинці на годину-півтори паралізували роботу вокзалів, згаяли час працівників поліції, завдали незручностей пасажирам, а затримка поїздів склала від 1 до 2 годин", - підкреслюють в УЗ.

Крім того, "Укрзалізниця" разом із правоохоронцями нагадує громадянам, що неправдиві повідомлення про мінування є злочином проти громадської безпеки й порушенням законодавства.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Національної поліції Сергій Князєв пропонує посилити кримінальну відповідальність за неправдиві мінування.

Нагадаємо, 26 квітня поліція не підтвердила інформацію про "замінування" аеропорту "Київ" ім. Сікорского, Південного і Дарницького вокзалу, Центрального автовокзалу.

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