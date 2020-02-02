ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Закарпатській області сталася пожежа в церкві

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 09:44
У Закарпатській області сталася пожежа в церкві
Фото: пожежа в церкві (dsns.gov.ua)

Горіла дерев'яна церква у місті Іршава

В ніч на 2 лютого у Закарпатській області сталася пожежа у дерев'яній церкві Святого Василя Великого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, пожежа в дерев'яній церкві міста Іршава сталася близько першої години ночі. Через легкозаймистість матеріалів, з яких була побудована церква, вогонь швидко поширився площею.

Зазначається, що пожежу було локалізовано о 01:45, після чого повністю ліквідовано. До гасіння було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць техніки. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 січня у Києві на вулиці Івана Франка виникло задимлення на 3-му поверсі будівлі Міністерства культури, молоді та спорту. Рятувальники встановили, що в підвальному приміщенні будівлі сталося загоряння.

Також РБК-Україна писало, що під час пожежі в Мінкульті вдалося врятувати чотирьох осіб, які перебували в будівлі відомства. Врятовані особи були оглянуті бригадою швидкої допомоги та від госпіталізації відмовилися. Попередньою причиною пожежі у відомстві стала несправність проводки.

Крім того, 17 січня у Києві сталася пожежа у клініці краси на проспекті Лобановського. Пожежу було ліквідовано на площі 25 квадратних метрів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Через негоду в Україні знеструмлено майже 100 населених пунктів В Австралії оголосили надзвичайну ситуацію
Новини України пожежацерковьДСНСЗакарпатська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся