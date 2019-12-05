ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названі імена всіх постраждалих через пожежу в Одесі

Новини » Надзвичайні події     05.12.2019 - 08:21
Названі імена всіх постраждалих через пожежу в Одесі
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Всі постраждалі внаслідок пожежі в Одесі перебувають у лікарнях

Названі імена всіх постраждалих в пожежі в Одесі, які знаходяться в лікарнях. Про це повідомив заступник міського голови Одеси Андрій Котляр на своїй сторінці в Facebook.

Обласна дитяча клінічна лікарня:

1. Чернявська Христина Вікторівна, 2002гр.,
2. Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.,
3. Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.,
4. Куртеева Марія Ігорівна, 2003 р.
5. Бахчиванжі Олена Василівна, 2003 р.
6. Бац Ганна Сергіївна, 2003 гр.,
7. Авдєєнко Анастасія Олександрівна 2003 р.

Міська дитяча клінічна лікарня №3:

8. Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.,
9. Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.
10. Владимирова Вікторія Юріївна
11. Тарас Катерина Олегівна - 2002 р. р

Міська клінічна лікарня №1:

12. Глазкова Любов Сергіївна, 58 років
13. Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки.
14. Щербаков Артем Іванович, 1984 р. н. ДСНС
15. Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС
16. Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС
17. Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р., ДСНС
18. Загибла, 17 років

Міська клінічна лікарня №11:

19. Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р. (викладач коледжу),
20. Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС

Міська клінічна лікарня №10:

21. П.сорокіна Олена В'ячеславівна, 2001 гр.,
22. Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.,
23. Винарчук Олена Русланівна - 2002 р.,

Клініка Медуніверситету:

24. Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років
25. Попова Наталія Петрівна 68 років,
26. Кубко Ірина Василівна, 54 роки (бухгалтер)
27 Морозюк Вадим Вікторович 1991 р. н, ДСНС
28. Лозовська Любов Флоріанівна, 2002 гр.

Зазначимо, що одна з постраждалих студенток загинула.

Нагадаємо, з вчорашнього ранку в Одесі горить коледж економіки.

В Одеській обласній державній адміністрації повідомили, що пожежа в коледжі 4 грудня ймовірно виникла через зламаний подовжувач.

Сьогодні навколо місця пожежі в коледжі Одеси перекрили рух транспорту. На місці події проводять слідчі дії та ліквідацію наслідків пожежі.

В Одесі продовжують гасити пожежу у коледжі Під час пожежі в коледжі в Одесі не було сигналів про тривогу
Новини України Одесапожежапостраждалі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся