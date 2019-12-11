У Одесі завершили демонтаж аварійної стіни згорілого коледжу

Фото: розбір завалів коледжу в Одесі (dsns.gov.ua)

Рятувальники розчищають внутрішній двір коледжу

У Одесі сьогодні, 11 грудня, завершили демонтаж аварійної стіни згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, станом на 15-ту годину рятувальники демонтували аварійну стіну одеського коледжу. Після демонтажу на місці пожежі почалися роботи з розчищення внутрішнього двору.

"Станом на 15 год. 11 грудня: продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації. Здійснено роботи по демонтажу аварійної стіни (сектор D), розпочато роботи по розчищенню внутрішнього двору та обрушенню небезпечних конструкцій з використанням крану та підвісної люльки", - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Одесі обрушили аварійну стіну будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де 4 грудня сталася масштабна пожежа. Стіна була обвалена, після чого почалися роботи з її демонтажу. Стіну завалювали двома кранами. У дворі будівлі облаштували "подушку" з тюків соломи і дерев'яних піддонів.

Також РБК-Україна писало, що пошукові роботи на місці пожежі в коледжі Одеси будуть продовжені після завершення демонтажу частити аварійної стіни будівлі. Демонтаж необхідно було провести для забезпечення безпеки рятувальників і правоохоронців.