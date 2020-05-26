В Одесі після кількох обвалів почали перевірку старих житлових будинків

Фото: місце обвалу будинку в Одесі (od.npu.gov.ua)

Служби проводять візуальний огляд, вишукуючи можливі тріщини в несучих конструкціях

В Одесі розпочали інвентаризацію старих житлових будинків, поряд з якими ведуться будівельні роботи. Таке рішення пов'язане з тим, що у місті сталися обвали двох будівель.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

Як повідомляється, житлово-комунальні сервіси почали моніторинг житлових будинків старого фонду у центрі Одеси, які розташовані поруч з новобудовами, або з будинками які ще будуються. Служби проводять візуальний огляд, вишукуючи можливі тріщини в несучих конструкціях. Там, де їх знаходять, встановлюються "маяки", які показують наявність проблем в будівлі.

Як зазначається, обвали житлових будинків на вулицях Торговій та Середньофонтанській показали, що в обох випадках по сусідству були проведені або активно проводяться роботи із забудови.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили роботи з розчищення завалів обвалення в Одесі житлового будинку по вулиці Торгова, 2.

Разом з тим, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі стався обвал житлового будинку на вулиці Середньофонтанській.

Також у місті стався обвал стіни житлового будинку на вулиці Торговій.

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Автор: Андрій Козловський