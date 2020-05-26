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В Одессе после нескольких обвалов начали проверку старых жилых домов

Новости » Общество     26.05.2020 - 08:50
В Одессе после нескольких обвалов начали проверку старых жилых домов
Фото: место обвала дома в Одессе (od.npu.gov.ua)

Службы проводят визуальный осмотр, выискивая возможные трещины в несущих конструкциях

В Одессе начали инвентаризацию старых жилых домов, рядом с которыми ведутся строительные работы. Такое решение связано с тем, что в городе произошли обвалы двух зданий.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Как сообщается, жилищно-коммунальные сервисы начали мониторинг жилых домов старого фонда в центре Одессы, которые расположены рядом с новостройками, или с домами, которые еще строятся. Службы проводят визуальный осмотр, выискивая возможные трещины в несущих конструкциях. Там, где их находят, устанавливаются "маяки", которые показывают наличие проблем в здании.

Как отмечается, обвалы жилых домов на улицах Торговой и Среднефонтанской показали, что в обоих случаях по соседству были проведены или активно проводятся работы по застройке.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили работы по расчистке завалов обрушенного в Одессе жилого дома по улице Торговая, 2.

Вместе с тем, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе произошел обвал жилого дома на улице Среднефонтанской.

Также в городе произошел обвал стены жилого дома на улице Торговой.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Одессамониторингдом
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