В Одесі завершили розчищення завалів обваленого будинку

Фото: місце обвалу будинку в Одесі (od.npu.gov.ua)

Розчистка обвалів тривала чотири дні

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили роботи з розчищення завалів обвалення в Одесі житлового будинку по вулиці Торгова, 2. Техніка та особовий склад ДСНС повертається до місць дислокації.

Про це повідомили в прес-службі ГСЧС.

Зазначимо, роботи з розчищення завалів тривали протягом чотирьох днів, з 18 травня.

"станом на 19:30 роботи з розчищення завалів по вул. Торгова завершені. Техніка та особовий склад ДСНС повертаються до місць постійної дислокації", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, 18 травня в Одесі відбувся обвал частини чотириповерхового житлового будинку. Як зазначили рятувальники, всі мешканці будинку встигли залишити будівлю до обвалення. В результаті ніхто не постраждав.

За даним фактом поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). При цьому, за словами глави поліції одеської області Олега Беха, причиною обвалу могло стати зсув ґрунту, викликаний будівельними роботами, які проводилися поблизу будинку.

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Автор: Игорь Литвиненко