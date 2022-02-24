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В Одесі та Маріуполі спростували інформацію про висадку десанту РФ

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Одеса, Четвер 24 лютого 2022 07:35
В Одесі та Маріуполі спростували інформацію про висадку десанту РФ Фото: в Одесі та Маріуполі спростували інформацію про висадку десанту РФ (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

ЗМІ почали поширювати інформацію, що в Одесі та Маріуполі висадився російський десант. Однак інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення колишнього радник екс-начальника Нацполіції Дмитра Головіна Руслана Форостяка в Facebook.

"Вибухи то відпрацювання нашими системами ППО ворожих безпілотників. Межі поки тримаються. Ніяких десантів ніде не підтверджено", - написав він.

Водночас голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що висадки десанту і захоплення Маріуполя не відбулося.

"Офіційно повідомляю: інформація про висадку десанту і захоплення Маріуполя не відповідають дійсності", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Після цього у Києві та Харкові прогриміли потужні вибухи.

Під російськими обстрілами виявилися й інші міста України.

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, по яких об'єктах були нанесені ракетні удари.

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