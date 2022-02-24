Фото: в Одесі та Маріуполі спростували інформацію про висадку десанту РФ (pixabay.com)

ЗМІ почали поширювати інформацію, що в Одесі та Маріуполі висадився російський десант. Однак інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення колишнього радник екс-начальника Нацполіції Дмитра Головіна Руслана Форостяка в Facebook.