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В Одессе и Мариуполе опровергли информацию о высадке десанта РФ

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Одесса, Четверг 24 февраля 2022 07:35
В Одессе и Мариуполе опровергли информацию о высадке десанта РФ Фото: В Одессе и Мариуполе опровергли информацию о высадке десанта РФ (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

СМИ начали распространять информацию, что в Одессе и Мариуполе высадился российский десант. Однако информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бывшего советник экс-начальника Нацполиции Дмитрия Головина Руслана Форостяка в Facebook.

"Взрывы то отработка нашими системами ПВО вражеских беспилотников. Границы пока держатся. Никаких десантов нигде не подтверждено", - написал он.

В то же время глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что высадки десанта и захвата Мариуполя не произошло.

"Официально сообщаю: информация о высадке десанта и захвате Мариуполя не соответствуют действительности", - написал он в Facebook.

Напомним, сегодня утром президент Путин объявил о начале военной операции против Украины.

После этого в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы.

Под российскими обстрелами оказались и другие города Украины.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, по каким объектам были нанесены ракетные удары.

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