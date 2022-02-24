В Одессе и Мариуполе опровергли информацию о высадке десанта РФ

СМИ начали распространять информацию, что в Одессе и Мариуполе высадился российский десант. Однако информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бывшего советник экс-начальника Нацполиции Дмитрия Головина Руслана Форостяка в Facebook.

"Взрывы то отработка нашими системами ПВО вражеских беспилотников. Границы пока держатся. Никаких десантов нигде не подтверждено", - написал он.

В то же время глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что высадки десанта и захвата Мариуполя не произошло.

"Официально сообщаю: информация о высадке десанта и захвате Мариуполя не соответствуют действительности", - написал он в Facebook.