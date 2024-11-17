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Пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ, - Зеленский

Украина , Воскресенье 17 ноября 2024 13:44
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Пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ, - Зеленский Фото: F-16 сбили 10 воздушных целей во время масштабных обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Истребители F-16 сбили 10 воздушных целей во время масштабной атаки России 17 ноября. Всего силы ПВО уничтожили 144 цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Как отметил глава государства, за неделю Россия выпустила по Украине почти 140 ракет разных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов.

По словам президента, сегодня украинские пилоты F-16 сбили около десяти воздушных целей. Сейчас идет ликвидация последствий комбинированной атаки на инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.

"Российские террористы еще раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света. Снова повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат. Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает ни одного языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло", - добавил Зеленский.

Масштабный обстрел Украины

В воскресенье, 17 ноября, Россия почти после трехмесячного перерыва атаковала Украину. Оккупанты выпустили 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 цели.

Под ударом врага была энергетика - объекты генерации, в частности ТЭС, и объекты передачи электроэнергии. В Украине вводили аварийные отключения света. Самая тяжелая ситуация со светом в Одессе.

Зафиксированы попадания в Николаеве, Запорожье, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской и других областях. В результате атаки есть жертвы и раненые.

Больше о последствиях масштабной атаки России - в материале РБК-Украина.

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