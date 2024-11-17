Пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Как отметил глава государства, за неделю Россия выпустила по Украине почти 140 ракет разных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов.

По словам президента, сегодня украинские пилоты F-16 сбили около десяти воздушных целей. Сейчас идет ликвидация последствий комбинированной атаки на инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.

"Российские террористы еще раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света. Снова повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат. Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает ни одного языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло", - добавил Зеленский.