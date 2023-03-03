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В Сумской области задержан священник МП, который шпионил для ФСБ

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Пятница 03 марта 2023 14:51
В Сумской области задержан священник МП, который шпионил для ФСБ Фото: в Сумской области задержан священник МП, который шпионил для ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Шосткинском районе Сумской области сотрудники СБУ задержали настоятеля храма УПЦ МП. Предатель собирал разведывательные данные для ФСБ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"По указанию агрессора протоиерей собирал информацию о дислокации Сил обороны на территории региона. Прежде всего он пытался выявить места базирования командных пунктов и складов с артиллерийским вооружением ВСУ", - пишет пресс-служба.

Предатель объезжал приграничную местность и осуществлял фото и видеофиксацию украинских объектов. После этого данные попадали к врагу для проведения прицельных ракетных и массированных артиллерийских ударов по региону, а также осуществления диверсионных вылазок.

"Кроме того, российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций", - добавляет СБУ.

Согласно данным следствия, предатель был завербован еще в сентябре прошлого года. В поле зрения врага попал из-за своих прокремлевских взглядов. Для коммуникации священник использовал анонимные мессенджеры, а информацию присылал в виде текстовых сообщений и медиафайлов с привязкой к местности.

Во время обысков было изъято:

  • мобильные телефоны с доказательствами переписки с ФСБ;
  • пророссийскую литературу.

Фото: в Сумской области задержан священник МП, который шпионил для ФСБ (t.me/SBUkr/7358)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ передала в суд материалы в отношении 41 депутата Государственной думы России. Последние голосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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