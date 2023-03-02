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Голосовали за признание "Л/ДНР": в Украине будут судить 41 депутата Госдумы РФ

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Четверг 02 марта 2023 13:13
Голосовали за признание "Л/ДНР": в Украине будут судить 41 депутата Госдумы РФ Иллюстративное фото: в Украине будут судить 41 депутата Госдумы РФ, признавших "Л/ДНР" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины передала в суд материалы в отношении 41 депутата Государственной думы России, которые голосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что 15 февраля 2022 года депутаты поддержали постановление об обращении к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Через неделю они проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между РФ и террористическими организациями "Л/ДНР".

Голосовали за признание &quot;Л/ДНР&quot;: в Украине будут судить 41 депутата Госдумы РФ

Своими действиями чиновники способствовали реализации кремлевского плана по захвату Украины. На основании собранных улик следователи СБУ сообщили российским депутатам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и направили в суд обвинительные акты.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ приводит полный список 41 депутатов, среди которых, в частности, Анатолий Вассерман, Александр Жуков, Анатолий Карпов и Виктор Дзюба.

Напомним, в Украине будут заочно судить российского генерала, который помогал диверсантам группы Гиркина.

РБК-Украина также сообщало, что в Киеве судили боевика "ДНР", который после обмена снова попал в плен.

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