В Одесской области раздались взрывы, работает ПВО

В Одесской области прогремели взрывы сегодня вечером, 7 января. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram .

"В Одесской области работает ПВО", – говорится в сообщении.

Воздушные Силы ВСУ ранее сообщали о движении группы вражеских ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одесской области, в частности, Белгород-Днестровского района.

Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Российская атака по Украине вечером 7 января

Российские оккупанты в очередной раз запустили по нашему государству "шахеды". В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

В Харькове раздавались взрывы. В ОВА сообщали, что россияне нанесли два удара по городу, предварительно – ракетами С-300.