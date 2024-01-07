ua en ru
Пн, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одесской области раздались взрывы, работает ПВО

Одесская область, Воскресенье 07 января 2024 23:12
UA EN RU
В Одесской области раздались взрывы, работает ПВО Фото: в Одесской области прогремели взрывы вечером 7 января, работает ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одесской области прогремели взрывы сегодня вечером, 7 января. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.

"В Одесской области работает ПВО", – говорится в сообщении.

Воздушные Силы ВСУ ранее сообщали о движении группы вражеских ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одесской области, в частности, Белгород-Днестровского района.

Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Российская атака по Украине вечером 7 января

Российские оккупанты в очередной раз запустили по нашему государству "шахеды". В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

В Харькове раздавались взрывы. В ОВА сообщали, что россияне нанесли два удара по городу, предварительно – ракетами С-300.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса атака дронов Взрыв ПВО Война России против Украины
NEWS
Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия
Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост, - мэрия
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта