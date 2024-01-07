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В Одеській області пролунали вибухи, працює ППО

Одеська область, Неділя 07 січня 2024 23:12
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В Одеській області пролунали вибухи, працює ППО Фото: в Одеській області пролунали вибухи ввечері 7 січня, працює ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одеській області пролунали вибухи сьогодні ввечері, 7 січня. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram.

"В Одеській області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Повітряні Сили ЗСУ раніше повідомляли про рух групи ворожих ударних безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області, зокрема Білгород-Дністровського району.

Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Російська атака по Україні ввечері 7 січня

Російські окупанти вкотре запустили по нашій держави "шахеди". В низці областей України оголошена повітряна тривога.

У Харкові лунали вибухи. В ОВА повідомляли, що росіяни завдали два удари по місту, попередньо - ракетами С-300.

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