В Одеській області пролунали вибухи, працює ППО
В Одеській області пролунали вибухи сьогодні ввечері, 7 січня. Працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram.
"В Одеській області працює ППО", - йдеться у повідомленні.
Повітряні Сили ЗСУ раніше повідомляли про рух групи ворожих ударних безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області, зокрема Білгород-Дністровського району.
Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
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