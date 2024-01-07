Украинцев предупредили об угрозе "Шахедов"

Российские оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахеды" на территорию Украины. В части областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушный сил ВСУ в Telegram.

"Движение группы вражеских БпЛА типа Shahed с Херсонской области в направлении Николаевской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

По состоянию на 21:50 воздушная тревога объявлена Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

Ночная атака

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью захватчики выпустили по Украине 28 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из них.

Кроме того, враг запустил три зенитных управляемых ракеты С-300 из временно оккупированных районов Донецкой области.

В Днепре поздно вечером был атакован многоквартирный дом. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото российской атаки.

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