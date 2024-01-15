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На Волыни произошел пожар в общежитии колледжа: эвакуировали почти сотню учеников

Волынь, Понедельник 15 января 2024 10:27
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На Волыни произошел пожар в общежитии колледжа: эвакуировали почти сотню учеников Фото: на Волыни произошел пожар в общежитии колледжа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

На Волыни утром 15 января произошел пожар в общежитии колледжа. Спасатели эвакуировали 90 учеников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧ.

Как сообщается, событие произошло сегодня утром в общежитии Шацкого лесного колледжа имени В.В. Сулька. Вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети.

Спасатели оперативно эвакуировали лестничной клеткой 90 учеников и ликвидировали возгорание в сантехническом помещении.

Фото: на Волыни произошел пожар в общежитии колледжа (t.me/dsns_telegram)

Пожары в Украине

В конце декабря в Киеве произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.

Перед Новым годом в Киевской области произошел пожар после ночной атаки дронов-камикадзе. Огонь разгорелся на объекте критической инфраструктуры.

Также недавно в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. В результате инцидента пострадали женщина и трое маленьких детей.

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