В центре Киева произошел пожар в общежитии
В Шевченковском районе Киева ночью 15 ноября произошел пожар в общежитии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"В 03:33 поступило сообщение о пожаре по улице Лукьяновская. Возгорание произошло в комнате общежития", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в 04.04 спасатели ликвидировали пожар на площади 5 кв. м.
В ходе ликвидации на свежий воздух было выведено 30 человек. Никто не пострадал.
Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
Фото: в центре Киева произошел пожар в общежитии (facebook.com/DSNSKyiv)
Пожары в Киеве
Напомним, масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева во вторник, 14 ноября.
Огонь распространился на площади более 150 квадратных метров. Спасатели оперативно приступали к ликвидации пожара.
Также в Дарницком районе Киева вечером 12 ноября загорелся склад со стройматериалами.
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