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В центре Киева произошел пожар в общежитии

Киев, Среда 15 ноября 2023 08:54
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В центре Киева произошел пожар в общежитии Фото: в центре Киева произошел пожар в общежитии (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

В Шевченковском районе Киева ночью 15 ноября произошел пожар в общежитии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В 03:33 поступило сообщение о пожаре по улице Лукьяновская. Возгорание произошло в комнате общежития", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 04.04 спасатели ликвидировали пожар на площади 5 кв. м.

В ходе ликвидации на свежий воздух было выведено 30 человек. Никто не пострадал.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Фото: в центре Киева произошел пожар в общежитии (facebook.com/DSNSKyiv)

Пожары в Киеве

Напомним, масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева во вторник, 14 ноября.

Огонь распространился на площади более 150 квадратных метров. Спасатели оперативно приступали к ликвидации пожара.

Также в Дарницком районе Киева вечером 12 ноября загорелся склад со стройматериалами.

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