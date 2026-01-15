В Одесской области мужчина напал с отверткой на военнослужащих ТЦК: что известно

В Одесской области мужчина совершил нападение на военнослужащих ТЦК и СП - с применением отвертки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского областного ТЦК и СП в Facebook.
Украинцам рассказали, что дерзкое нападение на военнослужащих РТЦК и СП было совершено в городе Измаил Одесской области во вторник, 13 января.
Уточняется, что происшествие случилось во время мероприятий по оповещению.
Согласно информации Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), группа военнослужащих во время проведения мероприятий оповещения "остановила гражданина для проверки документов".
Отмечается, что в ответ на законные требования мужчина:
"Пытаясь избежать ответственности, правонарушитель прибегнул к бегству и заскочил в автомобиль", - добавили в областном ТЦК.
Сообщается, что водитель транспортного средства, который способствовал побегу правонарушителя, был задержан.
В Одесском областном ТЦК и СП рассказали, что по факту нападения было открыто уголовное производство по статье 114 Уголовного кодекса Украины.
"Проводятся необходимые процессуальные действия с целью привлечения всех причастных лиц к ответственности", - добавили в пресс-службе ТЦК.
Отмечается при этом, что нападение на военнослужащего во время выполнения им задач в условиях военного положения является тяжким преступлением.
"Каждый такой акт насилия получит надлежащую правовую оценку", - отметили в ТЦК.
В завершение гражданам напомнили, что "военная форма - это символ защиты государства", поэтому "ни один случай противоправных действий в отношении военнослужащих не останется без внимания и соответствующего наказания".
В ТЦК подчеркнули также, что "посягательство на жизнь и здоровье военнослужащих является уголовным преступлением и предусматривает серьезную уголовную ответственность".
"Нападения на военнослужащих ТЦК и СП подрывают обороноспособность нашего государства и моральный дух украинского общества", - подытожили в областном центре комплектования и социальной поддержки.
Напомним, ранее 40-летний мужчина заявил, что его незаконно удерживали и избивали в ТЦК в Николаевской области.
По данному факту следователи Вознесенского районного управления полиции начали уголовное производство (по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины - "Незаконное лишение свободы или похищение человека, которое сопровождалось причинением ему физических страданий в течение длительного времени").
В пресс-службе Николаевского областного ТЦК и СП сообщили, что командованию "известно о данном инциденте" и было "начато служебное расследование".
Тем временем мы объясняли, где можно получить повестку и кто имеет право ее вручить.
Читайте также, что нужно знать каждому гражданину о всеобщей мобилизации в Украине и наказании за нарушение воинского учета.